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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 03 آذار 2020 09:25 م

مصرع 22 شخص وإصابة العشرات جراء إعصار ضرب الولايات المتحدة

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أعلن مسؤولون في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية، أن 22 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب العشرات نتيجة إعصار ضرب الولاية وخلف أضرارا كبيرة في المنطقة.
من جهته، كتب رئيس بلدية ناشفيل جون كوبر على "تويتر": "ناشفيل تعاني ومجتمعنا يتألم"، مشيرا إلى أن 50 ألف وحدة سكنية قطعت عنها الكهرباء، وأن هناك "مفقودين".

وأظهر شريط مصور حجم الدمار الذي سببته الأعاصير قبل ساعات من فتح مكاتب الاقتراع في 14 ولاية أمريكية منها تينيسي في ما يعرف بـ"الثلاثاء الكبير"، الذي يشكل محطة حاسمة في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.



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