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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 03 آذار 2020 08:32 م

الصين ترسل مساعدات طبية لمواجهة فيروس كورونا

الهلال الأحمر
أعلن رئيس الهلال الأحمر العراقي ياسين المعموري، الثلاثاء، عزم الصين إرسال مساعدات طبية خاصة بمواجهة فيروس كورونا إلى العراق، مبينا أن المساعدات تتضمن أجهزة تنفس صناعي ومستلزمات للفحوصات المختبرية.
وقال المعموري في بيان إن "رئيس الصليب الأحمر الصيني أبلغنا في مكالمة هاتفية بعزم الصين إرسال مساعدات طبية لتعزيز قدرة المستشفيات العراقية على مواجهة الفيروس".
وأضاف، أن "المساعدات تتضمن أجهزة تنفس صناعي ومستلزمات للفحوصات المختبرية للكشف عن المرض وتجهيزات خاصة بالكوادر الصحية والطبية، وستسلم إلى وزارة الصحة العراقية".
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