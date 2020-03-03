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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 03 آذار 2020 08:29 م

الصحة: تخصص 5 ملايين دولار لمواجهة كورونا

كورونا
أعلنت وزارة الصحة الاتحادية، إطلاقها خمسة ملايين دولار لتأمين أجهزة متطورة لمواجهة فيروس كورونا بعد ارتفاع عدد الإصابات في البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مدير عام دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة الاتحادية رياض عبد الأمير قوله اليوم الثلاثاء، إن “وزارة المالية أطلقت خمسة ملايين دولار لتأمين أجهزة متطورة لمواجهة فيروس كورونا”، لافتاً إلى أن “المبلغ تم توزيعه على المحافظات وبحسب حجمها والكثافة السكانية ونسب الحالات المصابة بالفيروس”.
وأضاف، أن “خلية الأزمة طالبت رئاسة الوزراء بتأمين مبلغ لشراء أجهزة طبية حديثة ومعدات ومستلزمات حماية ووقاية من المرض في بغداد والمحافظات”.
وارتفع عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا في العراق إلى 26 حالة بعد إعلان وزارة الصحة أمس الاثنين تسجيل خمس حالات جديدة 3 منها في بغداد وحالتين في محافظتي ميسان والنجف.
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