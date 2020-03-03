الصحة العالمية استبعاد خطر تحول فيروس كورونا لوباء

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، أنه قد تم استبعاد خطر تحول فيروس كورونا والإصابة به إلى جائحة تجتاح العالم.



وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، "إنهم يعملون على تطوير عدد من اللقاحات لمواجهة خطر كورونا".



وأضاف أن "منظمة الصحة ما زالت تعاني نقصاً في المواد الطبية التي تساعد في مواجهة الفيروس".



وأشار جيبريسوس، إلى أن "معدلات الوفاة بسبب كورونا أعلى من تلك التي تحدث بسبب الإنفلونزا".