بلاسخارت: توجد جماعات مسلحة مدعومة تحاول تقويض نظام الدولة

اكدت الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة، جينين بلاسخارت، الثلاثاء، ان فترة الـ 15 يوما، التي منحها رئيس الجمهورية، برهم صالح، لتسمية رئيس للوزراء غير كافية، مشيرة الى وجود جماعات مسلحة "مدعومة من الخارج" تحاول تقويض نظام الدولة، مبينة ان التظاهرات لن تحل بـ"لحظة" كونها لم تحصل في عشية وضحاها.

وقالت بلاسخارت خلال تقديم إحاطتها لمجلس الأمن حول العراق، اليوم (3 آذار 2020) ان "الجماعات المسلحة المدعومة من خارج العراق تحاول تقويض نظام الدولة دائما"، مبينة ان "الصورة الأمنية في البلاد معقدة والجماعات المسلحة منتشرة بالشوارع".

ودعت "الحكومة العراقية لحماية المتظاهرين ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات"، مشيرة الى ان "التظاهرات لم تحصل في عشية وضحاها ولن تحل بلحظة".

واكدت ان "فترة 15 يوما لتسمية بديل لعلاوي غير كافية للتوصل لاتفاق سياسي وعلى البرلمان الانتهاء من قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن"، مضيفة ان "المصالح الحزبية الخاصة تعيق نجاح العراق، محذرة من "مضي العراق نحو المجهول".