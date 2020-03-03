تسريبات : العبادي مرشحا لرئاسة الوزراء !



كشف النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، عن تسريبات حول ما دار في اجتماع رئيس الجمهورية برهم صالح مع القيادات السياسية في قصر السلام امس الاثنين، مؤكدا :" ان الاجتماع ناقش اربعة اسماء مرشحة لرئاسة الوزراء ".



وقال القدو في تصريح صحفي :" ان الاسماء هي مصطفى الكاظمي ومحمد شياع السوداني وعلي الشكري ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ".



واضاف :" ان العبادي كان الشخصية الابرز التي تمت مناقشتها في اجتماع الرئيس مع القيادات "، مبينا :" ان الأسماء الأربعة كانت محط النقاش والتداول ولم يجر الاتفاق على احدهم".



وكان رئيس الجمهورية برهم صالح عقد، امس الاثنين، اجتماعا مع عدد من القيادات السياسية في مقدمتهم هادي العامري ونوري المالكي وعمار الحكيم.



حنين القدو