بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 03 آذار 2020
آخر الأخبار
اصابة شخصين بانفجار عبوة ناسفة في تلكيف بنينوى تسريبات : العبادي مرشحا لرئاسة الوزراء ! الاتحاد الوطني : لانمانع في اعادة تكليف عبد المهدي البرلمان يمدد عطلته التشريعية .. لهذا السبب صحة السليمانية تنفي تسجيل اية حالة وفاة بسبب كورونا المستجد لجنة نيابية تتوقع وصول العراق الى تحقيق الاكتفاء الذاتي في 3 محاصيل استراتيجية السجن المؤبد ولثماني سنوات لمدانين بالمتاجرة بالمواد المخدرة في النجف البعيجي يدعو رئيس الجمهورية الى تقديم مرشح غير جدلي خلال يومين النهج تؤكد ضرورة التوافق لاختيار مرشح رئاسة الحكومة عاجل.. الطاقة الدولية: برنامج إيران النووي أَصبح خطيرا وطلبنا توضيحات من طهران
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 03 آذار 2020 06:42 م

الكندي: الفراغ الحكومي يعد أمرا خطيرا للغاية و يضرر الكتل الشيعية

1398110113025537919463524
حذر المحلل السياسي العراقي ورئيس شبكة الهدف للدراسات الاستراتيجية، هاشم الكندي، من ان الفراغ الحكومي يعد أمرا خطيرا للغاية وضرر الكتل الشيعية وذلك في إطار المخططات السعودية الرامية لتمزيق العراق.

وقال هاشم الكندي، ان ما ذكره السيد محمد توفيق علاوي في رسالته التي وجهها الى رئيس الجمهورية برهم صالح معتذراٌ فيها عن هذا التكليف وقال نتيجة عدم تعاون الكتل السياسية بات واضحاً عدم امكانيتها الدخول في حكومة مستقلة كما يدعي السيد رئيس الوزراء المكلف الذي انسحب من هذا التكليف و اعتذر منه وتذرع بأن هناك جلستين لم يكن فيهما تصويت.
وأضاف، استطعنا أن نؤمن بأن العملية الديمقراطية هي عملية أغلبية وتصويت فبالتالي يمكن أن يتذرع السياسيون بهذا الأمر من الناحية الظاهرية فقط وإلا في الواقع الحقيقي انه لا يمكن ان تكون هكذا حكومة والمشكلة لا تكمن في شخص محمد توفيق علاوي لانني اعتقد بأنه اذا لم يكن محمد توفيق علاوي امام هذا التناقض بين هذه الكتل السياسية هو سوف يفضي الى نفس النتيجة التي خرج بها السيد علاوي الكتل السياسية هناك كتل سنية وكتل كردية اعلنت منذ اليوم الأول لتكليف محمد توفيق علاوي بمهمة رئاسة مجلس الوزراء لن يصوتوا لحكومة علاوي ما لم يأخذوا حصصهم.
وتابع، النقطة الاخرى مطلب الكتل الشيعية كان في وقتها أنه لابد على السيد علاوي اذا ما اراد ان تمرر حكومته عليه ان يعطي ضمانا بأن يخرج القوات الاجنبية والامريكية حصرا من العراق فضلا عن عدم التوجه الى استهداف الحشد بالاضافة الى بعض الامور الاخرى.
وأردف قائلا، محمد علاوي  للأسف الشديد بدأ من خلال رسائله للشعب العراقي يدعي بأنه يمهد لحكومة انتقالية وانتخابات مبكرة. هذه الانتخابات المبكرة  كيف يمكن وصفها بأنها مبكرة ونحن في الشهر الثالث عام 2020 وبالتالي الانتخابات العراقية هي في 2022 ماذا يعني مبكرة؟ هل سوف تكون نهاية هذا العام إذا ما كانت نهاية هذا العام كيف يستطيع أن يعطي وعدا بأنه يحقق الانتخابات المبكرة وسوف يحول اقتصاد العراق من ريعي الى مصادر اخرى وانه يحاسب الفاسدين الذين عجزت عن محاسبتهم كتل سياسية طيلة سنوات ولم نرى واحدا من هؤلاء الفاسدين يقف امامه او يمثل أمام القضاء وسوف يحاسب قتلة المتظاهرين السلميين والخ ... هذه الامور لا يمكن ان تتحقق خلال 10 أشهر أو سنة وبالتالي هو افشل نفسه ووضع نفسه أمام الكتل السياسية المتربصة لإسقاطه فضلا عن ان الكتل الشيعية وعلى رأسها دولة القانون قد أعلنت أنها لا تشارك بحكومة علاوي وبالتالي بعض الكتل تبحث عن محاصصة ولكن هو في ذات الوقت ليس بعيدا عن العملية السياسية ويعرف جيدا كيف تتعامل هذه الكتل مع هذا الوضع بالإضافة إلى أن هناك رؤية خارجية وهي أمريكا التي ارتأت بأن علاوي  هو نتاج لمكون شيعي او نتاج رغبة شيعية وهم سائرون والفتح وبالتالي لا يمكن ان تطمئن لذلك هي أرادت أن تسبق الزمن من خلال كتلتها الكردية والسنية الرافضين لاخراج القوات الامريكية وبالتالي لم ترغب بأن تمر بما مرت به مع حكومة عادل عبد المهدي لذلك أسرعوا في هذا الموضوع خدمهم الخلاف الشيعي الشيعي الداخلي وبالتالي هذه الأسباب التي اتصور انها حالت دون مرور حكومة محمد توفيق علاوي .
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
نائب-عن-نينوى-حنين-القدو

تسريبات : العبادي مرشحا لرئاسة الوزراء ! 03 آذار 2020 06:45 م

الاتحاد الوطني الكردستاني

الاتحاد الوطني : لانمانع في اعادة تكليف عبد المهدي 03 آذار 2020 06:40 م

البرلمان العراقي

البرلمان يمدد عطلته التشريعية .. لهذا السبب 03 آذار 2020 06:37 م

منصور البعيجي

البعيجي يدعو رئيس الجمهورية الى تقديم مرشح غير جدلي خلال يومين 03 آذار 2020 06:24 م

33

كاتب: المليشيات الإرهابية الموالية لإيران تمول من خزينة الدولة 03 آذار 2020 06:21 م

2422019361214النائب حسين العقابي

النهج تؤكد ضرورة التوافق لاختيار مرشح رئاسة الحكومة 03 آذار 2020 06:19 م

كورونا في إيران

إيران تعلن ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 77 شخصا و2336 إصابة 03 آذار 2020 04:15 م

تظاهرات العراق

العتابي: المتظاهرون ستكون لهم كلمة في حال تأخر الاتفاق على بديل علاوي 03 آذار 2020 04:05 م

التعليقات