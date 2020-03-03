الاتحاد الوطني : لانمانع في اعادة تكليف عبد المهدي



اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، عدم معارضة حزبه اعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي برئاسة الحكومة مجددا.



وقال خوشناو في تصريح صحفي :" لا مانع لدينا بشأن الشخصيات المطروحة لرئاسة الوزراء في وقت سابق ، امثال علي الشكري واسعد العيداني ومحمد شياع السوداني"، مبينا :" ان الاتحاد الوطني يعارض فقط اسم فائق الشيخ علي الذي طرح في وقت سابق " .



واضاف خوشناو:" لا مانع لدينا ايضا في اعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي "، مشيرا الى :" ان الاكراد بانتظار ان تتفق الاحزاب السياسية الشيعية للخروج بمرشح توافقي مقبول لتسيير الامور الحكومية".



ف.ا