البرلمان يمدد عطلته التشريعية .. لهذا السبب

كشفت اللجنة القانونية النيابية، عن تأجيل عقد جلسات البرلمان لحين السابع من الشهر الجاري بعد انتهاء العطلة التشريعية، مبينة :" ان اجراءات الحكومة بشأن مواجهة كورونا واخفاق رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي هي ابرز ملفات الجلسة المقبلة".



وقال عضو اللجنة سليم همزة في تصريح صحفي :" ان مجلس النواب انهى عطلته التشريعية هذا اليوم الثالث من اذار ، الا ان الخلافات السياسية اجلت انعقاد الجلسة الى السبت السابع منه " .



واضاف همزة:" ان مجلس النواب سيناقش العشرات من القوانين العالقة بضمنها المحكمة الاتحادية وقانون الخدمة المدنية وغيرها من القوانين، اضافة الى اجراءات الحكومة بشأن مواجهة فايروس كورونا وكذلك الخروقات الامنية الاخيرة واسباب اخفاق رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ".

ف.ا