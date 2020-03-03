لجنة نيابية تتوقع وصول العراق الى تحقيق الاكتفاء الذاتي في 3 محاصيل استراتيجية





توقعت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، وصول العراق الى تحقيق الاكتفاء الذاتي في 3 محاصيل استراتيجية.



وقال رئيس اللجنة أحمد الكناني في تصريح صحفي ان "العراق كان يستورد شهرياً اكثر من مليوني طن من محصول الحنطة، واليوم اصبح اقل بكثير بسبب اعادة تفعيل القطاع الزراعي، وتشجيع الوزارة على زراعتها ودعمها بالاسعار التي تطرح من قبل الحكومة.



وأكد ان "العراق يمكن ان يصل الى الاكتفاء الذاتي خلال السنوات الخمس المقبلة من المحاصيل الستراتيجية كالحنطة والرز والسكر.



واضاف الكناني ان "الزيت هو المادة الوحيدة المنتجة وطنيا ولا يستوردها العراق ولدينا مصانع خاصة بانتاج هذا النوع من المواد"، مبيناً ان "وزارة الزراعة اصدرت تقريراً بسد الحاجة المحلية من محصول الذرة خلال العام المقبل بانتاج اكثر من 500 الف طن سنوياً.



ف.ا