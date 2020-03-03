البعيجي يدعو رئيس الجمهورية الى تقديم مرشح غير جدلي خلال يومين





دعا النائب منصور البعيجي رئيس الجمهورية الى تقديم مرشح قوي غير جدلي خلال ٤٨ ساعة وعدم المماطلة والتسويف بتأخير تقديم المرشح لرئاسة الوزراء لحين انتهاء المدة الدستورية كما حصل بتكليف المرشح السابق الذي لم يستطع أن يمرر كابينته الوزارية داخل قبة البرلمان.



وقال البعيجي في بيان صحفي :" ان البلد لا يتحمل التأخير اكثر ببقائه بدون حكومة ، خصوصاً وأن الحكومة الحالية هي مجرد حكومة تصريف أعمال لا أكثر ، لذلك يجب حسم هذا الأمر بأسرع وقت وتقديم مرشح غير جدلي يستطيع إدارة دفة البلد خلال الفترة الانتقالية التي لا تتجاوز العام الواحد.



واضاف البعيجي :" ان وضع البلد لا يتحمل تأخير تشكيل الحكومة الجديدة أكثر ، خصوصاً وأننا نمر بأوضاع حرجة منها تأخر إقرار الموازنة وطلبات المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم المشروعة وانتشار مرض كورونا الذي دق ناقوس الخطر في البلد من خلال تشخيص بعض الحالات ، الأمر الذي يتطلب إجراءً قوياً من خلال حكومة قوية وعلى رأسها رئيس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة ".



واوضح :" ان رئيس وزراء غير جدلي ، ستكون مهمته محدودة وهي فرض الامن واسترجاع هيبة الدولة وإرسال الموازنة الى البرلمان من أجل إقرارها وتوفير الأجواء المناسبة لاجراء انتخابات برلمانية خلال مدة محددة يستطيع من خلالها أبناء الشعب العراقي قول كلمتهم الفصل باختيار ممثليهم.



وطالب البعيجي جميع الكتل السياسية والحكماء بان يجلسوا على طاولة واحدة ويدركوا مدى خطورة الوضع الخاص بالبلد وتقديم تنازلات لتمرير الكابينة الوزارية للمرشح المقبل بعيداً عن المصالح الخاصة والمحاصصة ، خاصة وان البلد يسير الى ما لا تحمد عقباه اذا بقيت الامور على ما هي عليه والجميع يتحمل المسؤولية بدون استثناء.



ف.ا