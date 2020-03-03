كاتب: المليشيات الإرهابية الموالية لإيران تمول من خزينة الدولة

انتقد الكاتب الصحفي العراقي شاهو القرةداغي، اليوم، المليشيات الإرهابية الموالية لإيران في العراق، مؤكدًا أن تلك المليشيات تمول من خزينة الدولة العراقية.



وقال في تغريدة عبر "تويتر": "ميليشيات إرهابية موالية لإيران تتهم الآخرين بالخيانة والعمالة وهي جالسة في حضن الآخرين و تنفذ أجندة خارجية على حساب العراق ومصالح شعبه! المشكلة أن هذه الميليشيات تمويلها من خزينة الدولة العراقية بينما نشاطها وأفعالها ضد العراق".

