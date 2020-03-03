احتجاز إيرانيين اثنين قادمين من الهند عبر مطار بغداد الدولي

أعلنت دائرة صحة الكرخ بالعاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء، احتجاز إيرانيين اثنين قادمين من دولة الهند عبر مطار بغداد الدولي.

وذكرت الدائرة -أن "الكوادر الصحية في مطار بغداد الدولي رصدت مواطنين إيرانيين اثنين قادمين من الهند ولديهما ارتفاع في درجات الحرارة"، لافتة إلى أنه "تم احتجازهما من قبل سلطات المطار".

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الاثنين، تسجيل خمس حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، ثلاثة منها في بغداد وواحدة في النجف وأخرى في ميسان.