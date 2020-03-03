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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 03 آذار 2020 04:15 م

إيران تعلن ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 77 شخصا و2336 إصابة

كورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 77 شخصا والإصابات إلى 2336 حالة.

وقال مساعد وزير الصحة، إن "الإصابات في إيران بفيروس كورونا وصلت إلى 2336 حالة"، بحسب وكالة "رويترز".

كما أعلن البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد النواب المصابين بفيروس كورونا الجديد إلى 23 برلمانيا.

وأوضح النائب في البرلمان الإيراني، عبد الرضا مصري، في اجتماع مع الصحفيين، أن "المصابين كانوا على تواصل مباشر مع الناس في المدن وحملوا الفيروس من مناطق مختلفة في البلاد".

ونصح مصري، النواب المنتخبين حديثا والدوائر الانتخابية بقطع تواصلهم مع الناس في الوقت الراهن، حتى "لا يصابوا بالفيروس ويتضرروا" وخاصة في أيام عيد النيروز الموافق 21 الحادي والعشرين آذار.

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