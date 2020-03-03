العتابي: المتظاهرون ستكون لهم كلمة في حال تأخر الاتفاق على بديل علاوي

أكد النائب عن تحالف سائرون، ستار العتابي، أن المتظاهرين ستكون لهم كلمة في حال تأخر الاتفاق على بديل رئيس الوزراء المكلف المستقيل محمد توفيق علاوي.



وقال العتابي في تصريح صحفي، إن "التأخير في إيجاد بديل لعلاوي خطر على البلد، لذلك لا بد أن تتوصل الكتل السياسية إلى اتفاق وحل سريع".



وأضاف "في حال لم يتم التوصل الى الحلول، فإن الشارع العراقي سيكون بيد الحل من خلال تظاهراتهم والضغط على الأحزاب الحاكمة بالخروج من دوامة التحاصص والتحزبية".

