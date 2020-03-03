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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 03 آذار 2020 02:56 م

هذا ما حدث للاعق الأضرحة في إيران

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مع توسع عدد الإصابات بفيروس كورونا في مدن إيران ومحافظاتها، لاسيما في قم أول مدينة انتشر فيها الفيروس، عمد عدد من زائري المزارات الدينية في البلاد خلال اليومين الماضيين إلى تصرفات "متهورة"، معتقدين أنهم يتحدون بذلك كورونا مثبتين قوتهم على محاربته، عبر لعق بعض الأضرحة في مدن دينية، ما دفع السلطات إلى التحرك، خوفاً من "تغول" الفيروس أكثر جراء مثل تلك التصرفات الخطيرة.
وأعلن المركز الإعلامي للسلطة القضائية الإيرانية، مساء الأحد، اعتقال الشخص الذي لعق سابقًا "ضريح الإمام الثامن لدى الشيعة وهو الإمام الرضا"، في مدينة مشهد.

ووصف القضاء الإيراني هذا التصرف بأنه "غير مألوف"، مضيفاً أن "التحقيقات جارية بشأن تلك القضية".
وكان ناشطون إيرانيون نشروا سابقاً مقاطع مصورة تظهر هذا الشخص، وهو يعرب عن حزنه بسبب المطالب المتداولة بشأن إغلاق الأماكن الدينية، ويقول إنه يلعق ضريح الإمام الرضا كي ينتقل إليه فيروس كورونا.

كما نشرت مقاطع أخرى لأشخاص يقومون بلعق وتقبيل بوابات الصحن الرضوي في مشهد، وآخرين في قم.
يأتي هذا على الرغم من تحذير العديد من رجال الدين في البلاد من خطورة تلك التصرفات لا سيما مع ارتفاع أعداد المصابين بكورونا، والذي وصل إلى حوالي 1000 شخص بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية مساء الأحد.
كما أن وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا) نشرت في وقت سابق نص تعليق المرجع الشيعي، ناصر مكارم شيرازي، الذي أكد أن الأشخاص الذين لا يلتزمون بالمعايير الصحية ويتسببون في تفشي الأمراض المعدية إلى الآخرين، يتوجب عليهم دفع "الدية" وتكاليف العلاج الطبي.
54 متوفى.. وحوالي ألف مصاب
يذكر أن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، كان قد أعلن الأحد للتلفزيون الرسمي أن عدد وفيات كورونا ارتفع إلى 54 كما قفز عدد المصابين إلى 978.

وتشهد إيران أعلى عدد وفيات بالفيروس خارج الصين التي نشأ فيها المرض. كما أعلنت عدة دول في المنطقة عن ظهور حالات إصابة لديها لأشخاص سافروا إلى إيران.
وقال جهانبور "هناك 385 حالة إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية مما يرفع العدد الإجمالي إلى 978. عدد الوفيات 54". ودعا المتحدث الإيرانيين إلى تجنب أي تنقلات غير ضرورية والبقاء بالمنازل.
من جهته، أعلن سعيد نمكي، وزير الصحة الإيراني في تصريحات أذاعها التلفزيون الرسمي أمس أن إيران ستشكل ما يقارب 300 ألف فريق ابتداء من يوم الثلاثاء لإجراء فحص لرصد المصابين بالفيروس المستجد من منزل إلى منزل.

ع د

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