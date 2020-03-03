نائبة: الكاظمي والعيداني الأقرب والأوفر حظا لرئاسة الحكومة الجديدة

أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، اليوم الثلاثاء، أن مصطفى الكاظمي وأسعد العيداني هما الأقرب والأوفر حظا لرئاسة الحكومة الجديدة.

وقالت نصيف في بيان، إن هناك مجموعة أسماء وابرزها واقربها مصطفى الكاظمي واسعد العيداني لتولي منصب رئاسة الحكومة بعد اعتذار محمد توفيق علاوي عن التكليف.



وأضافت أن القوى السياسية امامها 15 يوما لتقديم شخصية جديدة لرئيس الجمهورية من اجل تكليفه، حيث انها باشرت بالمشاورات فور اعتذار علاوي للاتفاق على شخصية رئيس الوزراء الجديد.



وبينت أن الكتل السياسية تشاورت بشأن بعض الأسماء القديمة من اجل إعادة طرحها، إضافة الى وجود بعض الأسماء الجديدة يجري بحثها بين الأطراف السياسية، كما ان بعض النواب لديهم اتفاقات على تقديم اسم ليكون خليفة لعلاوي، ومن اقوى الأسماء وابرزها هما اسعد العيداني ومصطفى الكاظمي.