سائرون لم يتعلم من درس علاوي .. يضع 3 شروط لدعم البديل في رئاسة الحكومة

كشف النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي, الثلاثاء، عن وضع تحالفه ثلاثة شروط لدعم أي مرشح لرئاسة الوزراء خلفا للمعتذر محمد توفيق علاوي, فيما أشار إلى ان تكليف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يحتاج الى إعادة نظر من قبل المرجعية الدينية.

وقال المسعودي في تصريح له إن “الحديث عن إعادة تكليف عبد المهدي مرة أخرى يجوز من الناحية الدستورية , الا ان إعادة التكليف يتطلب إعادة النظر من قبل المرجعية التي استقال عبد المهدي امتثالا لنصيحتها”.

وأضاف المسعودي، أن “إعادة النظر بموقف المرجعية أمر غير ممكن في الوقت الحاضر”، مبينا أن “سائرون سيبقى ملتزما بقراره في عدم الدخول بمشاورات او لقاءات بشأن اختيار مكلف بديل الا انها وضعت ثلاثة شروط يجب توفرها بالمرشح للتكليف” .

وأوضح المسعودي ان “الشروط الثلاثة تتلخص بأن تكون شخصية قوية ومعروفة وان يأتي بكابينة بعيدة جدا عن الأحزاب وتعمل بجد للتهيئة لاجراء انتخابات مبكرة وقادرة على مواجهة ملف الفساد وقيامها بتحقيق جدي بالكشف عن قتلة القوات الأمنية والمتظاهرين”.

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