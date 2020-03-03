صحة ذي قار: تسجيل خمسة حالات اشتباه بفيروس “كورونا”

أعلنت دائرة صحة ذي قار عن تسجيل خمسة اشخاص مشتبه اصابتهم بفايروس كورونا , وقال مدير عام الدائرة الدكتور عبد الحسين الجابري ان الفرق الصحية التابعة لدائرتنا قامت بأخذ العينات من المشتبه بهم وتم ارسالها الى مختبر الصحة العامة في بغداد صباح اليوم وبانتظار نتائج الفحص , وبين الجابري ان الحالات الخمسة المشتبه بها

توزعت على اربعة أشخاص من سكنة المحافظة كانوا في زيارة للجمهورية الاسلامية الايرانية وشخصا من سكنة محافظة النجف الاشرف كان في زيارة لمحافظة ذي قار .

مضيفا ان الدائرة ارسلت خلال الاسابع الماضية اربعة عينات الى مختبر الصحة العامة في بغداد لأشخاص مشتبه بهم واثبتت النتائج المختبرية انهم غير مصابين بفايروس كورونا

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