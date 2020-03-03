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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 03 آذار 2020 01:16 م

تسريبات : اجتماع قصر السلام ناقش 4 أسماء لرئاسة الوزراء

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كشف النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، الثلاثاء، عن تسريبات اجتماع رئيس الجمهورية برهم صالح مع القيادات السياسية في قصر السلام امس الاثنين، مؤكدا أن الاجتماع ناقش أربعة أسماء لرئاسة الوزراء.
وقال القدو في تصريح ، إن “اجتماع رئيس الجمهورية برهم صالح مع القيادات السياسية، امس، ناقش أربعة أسماء مرشحة لرئاسة الوزراء”، مبينا أن “الأسماء هي مصطفى الكاظمي ومحمد شياع السوداني وعلي الشكري ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي”.
وأضاف القدو، أن “العبادي كان الشخصية الأبرز التي تم مناقشتها في اجتماع الرئيس مع القيادات”، مبينا أن “الأسماء الأربعة كانت محط النقاش والتداول ولم يجر الاتفاق على احدهم”.
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح عقد، امس الاثنين، اجتماعا مع عدد من القيادات السياسية في مقدمتهم العامري والمالكي والحكيم والعبادي. 

ع د

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