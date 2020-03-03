نائب يكشف عن حراك سياسي لتمديد حكومة تصريف الاعمال

كشف النائب عن تحالف البناء، قصي الشبكي، عن وجود حراك سياسي لتمديد حكومة تصريف الاعمال لرئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي.





وقال الشبكي”: رغم ان الدستور العراقي عالج مسألة تكليف رئيس الوزراء في المادة ٧٦، إلا ان تفسير هذه المادة خاضع للاجتهادات.





واضاف: ان حكومة عبد المهدي التي تعد تصريف اعمال، وعلى الرغم من ان رئيس الوزراء المستقيل لوّح قبل فترة انه سينهي اعمال هذه الحكومة في مطلع الشهر الثالث في حال عدم نجاح البرلمان في تكليف شخصية لرئاسة الوزراء، فهنالك معلومات تشير الى ان بعض الكتل تعمل على تمديد اعماله.





وتوقع الشبكي ان يجابه هذا الامر بردود فعل رافضة سواء من جماهير المتظاهرين او من بعض الكتل. مؤكدا: انه مع ذلك فإن اغلب التوقعات تشير الى ان رئيس الجمهورية، وبعد اخفاق تمرير حكومة محمد علاوي، فإنه سيقوم بتكليف شخص اخر.







من جانبه راى الخبير القانوني، طارق حرب، ان التكليف سقط عن محمد توفيق علاوي بعد تقديم اعتذاره.



وقال حرب”: ان التكليف سقط عن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، بعد ان قدم رسميا اعتذاره الى رئيس الجمهورية، وهنا يتوجب على رئيس الجمهورية اختيار مكلف بديل خلال مدة 15 يوما.



واضاف: ان رئيس الجمهورية سيفاتح الكتلة الاكبر لغرض ترشيح شخصية جديدة بديلة عن علاوي. مبينا: ان الشخص المكلف سيقوم بتشكيل حكومته على وفق المدد الدستورية المقررة والتي هي 30 يوما.