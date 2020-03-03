بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 03 آذار 2020
آخر الأخبار
بالوثيقة.. مرسوم جمهوري بالعفو عن عضوي اتحاد الكرة المستقيل صباح رضا وستار زوير وزارة الدفاع التركية تعلن إسقاط طائرة حربية سورية تفاصيل مخطط عبد المهدي وقوى شيعية لتعطيل منصب رئيس الوزراء بالعراق متظاهرو العراق: ساسة البلاد هم فيروس كورونا الحقيقي الذي يجب القضاء عليه العراقيون يجبرون علاوي على الانسحاب.. ويفسدون مخطط إيران ولعبة عبد المهدي وزير الإعمار يوضح قرار إعفاء 3 محافظات من الغرامات التأخيرية لصندوق الإسكان قائممقامية بعقوبة تحذر من كارثة صحية بسبب تحويل دار الضيافة في ديالى الى محجر صحي المتحدث باسم الصحة:عدد الاصابات بكورونا بالعراق بلغ 26 اصابة حجر خمسة عمال ايرانيين شمال كركوك وارسال اخر للعزل الوبائي لا يحملون سمة دخول للعراق نائب يكشف عن حراك سياسي لتمديد حكومة تصريف الاعمال
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 03 آذار 2020 11:46 ص

نائب يكشف عن حراك سياسي لتمديد حكومة تصريف الاعمال

قصي عباس الشبكي

كشف النائب عن تحالف البناء، قصي الشبكي، عن وجود حراك سياسي لتمديد حكومة تصريف الاعمال لرئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي.


وقال الشبكي”: رغم ان الدستور العراقي عالج مسألة تكليف رئيس الوزراء في المادة ٧٦، إلا ان تفسير هذه المادة خاضع للاجتهادات.


واضاف: ان حكومة عبد المهدي التي تعد تصريف اعمال، وعلى الرغم من ان رئيس الوزراء المستقيل لوّح قبل فترة انه سينهي اعمال هذه الحكومة في مطلع الشهر الثالث في حال عدم نجاح البرلمان في تكليف شخصية لرئاسة الوزراء، فهنالك معلومات تشير الى ان بعض الكتل تعمل على تمديد اعماله.


وتوقع الشبكي ان يجابه هذا الامر بردود فعل رافضة سواء من جماهير المتظاهرين او من بعض الكتل. مؤكدا: انه مع ذلك فإن اغلب التوقعات تشير الى ان رئيس الجمهورية، وبعد اخفاق تمرير حكومة محمد علاوي، فإنه سيقوم بتكليف شخص اخر.



 من جانبه راى الخبير القانوني، طارق حرب، ان التكليف سقط عن محمد توفيق علاوي بعد تقديم اعتذاره.


وقال حرب”: ان التكليف سقط عن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، بعد ان قدم رسميا اعتذاره الى رئيس الجمهورية، وهنا يتوجب على رئيس الجمهورية اختيار مكلف بديل خلال مدة 15 يوما.


واضاف: ان رئيس الجمهورية سيفاتح الكتلة الاكبر لغرض ترشيح شخصية جديدة بديلة عن علاوي. مبينا: ان الشخص المكلف سيقوم بتشكيل حكومته على وفق المدد الدستورية المقررة والتي هي 30 يوما.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
9d547cef-1d78-4c4f-beb0-e6e5e74fbc0c_16x9_1200x676

سائرون لم يتعلم من درس علاوي .. يضع 3 شروط لدعم البديل في رئاسة الحكومة 03 آذار 2020 01:57 م

رئيس الجمهورية برهم صالح

بالوثيقة.. مرسوم جمهوري بالعفو عن عضوي اتحاد الكرة المستقيل صباح رضا وستار زوير 03 آذار 2020 01:37 م

صورة أرشيفية

وزارة الدفاع التركية تعلن إسقاط طائرة حربية سورية 03 آذار 2020 01:27 م

9d1bddc4-9acd-4d3e-8cd7-c8133a045586

تسريبات : اجتماع قصر السلام ناقش 4 أسماء لرئاسة الوزراء 03 آذار 2020 01:16 م

بدر-الزيادي (1)

نائب :الوضع السياسي الحالي اصبح اكثر تعقيدا بعد اعتذار علاوي عن تشكيل الحكومة 03 آذار 2020 11:45 ص

الخارجية

الخارجية: اتفاق على إرسال فريق طبي صيني إلى العراق 03 آذار 2020 11:40 ص

عبد المهدي

خبير قانوني يؤكد عدم امكانية اعادة تكليف عبد المهدي برئاسة الحكومة 03 آذار 2020 11:15 ص

مسعود بارزانى

مسعود بارزاني يشكر القوى السياسية الكردستانية لموقفها الموحد ازاء حكومة المكلف محمد علاوي 03 آذار 2020 11:14 ص

التعليقات