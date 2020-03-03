نائب :الوضع السياسي الحالي اصبح اكثر تعقيدا بعد اعتذار علاوي عن تشكيل الحكومة







اكد النائب عن تحالف سائرون، بدر الزيادي، ان الوضع السياسي الحالي اصبح اكثر تعقيدا بعد اعتذار محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة. لافتا الى ان اصحاب المغانم والمكاسب السياسية كانوا سببا بعرقلة تشكيل حكومة مستقلة.





وقال الزيادي”: ان الرئيس المكلف كان شجاعا بقراره، وعليه ان يكشف عن اسماء الكتل التي عرقلت تشكيل حكومته امام الشعب العراقي.





واوضح: انه بعد اعتذار علاوي سنذهب باتجاه الكتلة الاكبر، وبعض الكتل ستعترض وتتجه الى المحكمة الاتحادية للاستفسار عن الكتلة الاكبر، والمحكمة الاتحادية حاليا عملها معلق، ما يعني ان البلد سيدخل في فراغ دستوري لفترة اطول.





واشار الى: انه بعد هذا المشهد لن يقبل اي مرشح اخر بديل لتشكيل الحكومة. مؤكدا: ان بعض الكتل بدأت التفكير بتجديد الثقة للحكومة المستقيلة، بعد فشل الاتفاق على اي مرشح لتكليفه بتشكيل الحكومة.



