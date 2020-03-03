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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 03 آذار 2020 11:40 ص

الخارجية: اتفاق على إرسال فريق طبي صيني إلى العراق

الخارجية

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الاتفاق مع الجانب الصيني على إرسال فريق طبي إلى العراق لمعالجة الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، إن "وكيل الوزارة الأقدم للشؤون السياسية والعلاقات الثنائية عبد الكريم هاشم مصطفى استقبل سفير جمهورية الصين لدى العراق يرافقه وفد دبلوماسي وفني".

وأضاف، أن "الجانبين بحثا العلاقات الثنائية، وسبل الارتقاء بآفاق التعاون بين بغداد وبكين، لتقديم الدعم في هذا المجال، عبر فريق متخصص بالكشف عن هذا الفيروس وعلاجه وطرائق الوقاية منه".

وبحث الجانبان قضية "العاملين الصينيين في العراق في مجال تقديم الخدمة في قطاعات الطاقة، وإجراءات الحكومة في توفير سبل السلامة ومنع تناقل الفيروس".

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة في العراق إلى 21 منذ ظهور أول حالة في 24 فبراير الماضي، منهم 10 حالات في بغداد و5 في كركوك و4 في السليمانية وحالة واحدة في بابل، وأخرى اكتشفت في النجف لدى طالب إيراني، جرى ترحيله إلى بلاده.

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