مسعود بارزاني يشكر القوى السياسية الكردستانية لموقفها الموحد ازاء حكومة المكلف محمد علاوي





وجه زعيم الحزب الديمقراطي، مسعود بارزاني، شكره وتقديره للقوى السياسية الكردستانية التي وحدت صفوفها وموقفها فيما يخص منح الثقة من عدمه للحكومة العراقية الجديدة رغم اختلاف وجهات نظرها، مشيرا الى ان هذا الموقف الموحد مكسب تاريخي لشعب كردستان وموضع تقدير.



‎ كما وجه في بيان الشكر للقوى السياسية الوطنية العراقية التي حالت بمواقفها المنطقية الصحيحة تعميق وزيادة الأزمات في العراق والإنزلاق نحو الكوارث.



‎وأوضح بارزاني: “لقد كانت تلك المواقف تقديراً للمبادىء الديمقراطية، ومراعاةً لمطالب المكونات العراقية، وتعديلاً لمسار العملية السياسية”.



وتابع: “الآن يقف العراق أمام مرحلة جديدة، يمكن أن تتاح فيها الفرصة لتحقيق المطالب المشروعة للمتظاهرين، وتأمين الأرضية المناسبة لتوافق وطني شامل، وضمان التقارب بين كافة الأطراف.