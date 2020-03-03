نائب يرد على عبد المهدي: الغياب الطوعي لم يرد في الدستور أو في أي سابقة قانونية

قال النائب محمد إقبال ان الغياب الطوعي عن المنصب لم يرد في الدستور" في اشارة الى اعلان رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي بترك المنصب.



واوضح اقبال في بيان انه "مصطلح (جدلي)، لم يرد في الدستور، ولم يرد في القانون، ولم يرد في أي سابقة قانونية.



وأضاف "ننتظر تعليق من كان يدعي رفض محمد توفيق علاوي من السياسيين بحجة الاستجابة لمطالب المتظاهرين.



وكان رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي، أعلن مساء امس بعد التشاور مع دستوريين وقانونيين من اهل الاختصاص عن قرار اتخذه وهو اللجوء الى الغياب الطوعي كرئيس مجلس الوزراء بكل ما يترتب على ذلك من اجراءات وسياقات.



ودعا الى حل مجلس النواب نفسه وتنظيم انتخابات مبكرة في الرابع من كانون الأول المقبل بعد قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية ومفوضية الانتخابات بشكل نهائي.