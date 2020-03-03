برهم صالح يؤكد ضرورة الالتزام بالفترة الدستورية المحددة من أجل تشكيل الحكومة







أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ضرورة الالتزام بالفترة الدستورية المحددة من أجل تشكيل الحكومة.



وقال بيان رئاسي" ان صالح التقى ، مساء امس قادة الكتل الشيعية عمار الحكيم، و نوري المالكي، و هادي العامري و حيدر العبادي كلاً على حدة".



وشدد صالح على اهمية الإسراع في التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية من أجل تسمية رئيس مجلس وزراء يحظى بقبول وطني وشعبي، مشيرا الى اهمية الالتزام بالفترة الدستورية المحددة من أجل تشكيل حكومة قادرة على التصدي لمهامها في ضوء التحديات التي تواجه العراق.



واكد رئيس الجمهورية أن الجميع مطالب بوقفة وطنية مسؤولة لتجنيب البلاد ما تمر به من ظروف معقدة وصعبة، وتهيئة الأجواء المناسبة لانتخابات مبكرة وتلبية مطالب العراقيين بمختلف أطيافهم.



واواوضح البيان انه جرى، خلال اللقاء، الاتفاق على مواصلة الحوار والمشاورات بين القوى السياسية لاختيار وترشيح شخصية مقبولة تتصدى للأوضاع الراهنة واستحقاقات المرحلة المقبلة وانجاز متطلبات الإصلاح في البلاد.