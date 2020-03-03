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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 03 آذار 2020 11:00 ص

علاوي يدفع ثمن الترشيح المنفرد.. مراقبون: ما يحدث نتيجة طبيعية للتخبط الذي يعصف بالحياة السياسية بالعراق

علاوي

أكد مراقبون، أن رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي دفع ثمن اعتماده على ترشيح منفرد من كتل تحالف الصدر وتحالف الفتح وتحالف القرار العراقي.

يأتي ذلك في مقابل عزوف عن الترشيح أو رفض له من جانب الكتل البرلمانية المتبقية التي تمثل الكرد والسنّة وبعض مجموعات الشيعة أيضاً.

وأشاروا إلى أنه ليس إعلان علاوي الاعتذار عن التكليف، رغم نجاحه في تشكيل لائحة من 22 وزيراً، سوى نتيجة طبيعية لحال الاضطراب والشلل والتخبط التي تعصف بالحياة السياسية في العراق منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وما تعاظم بعدها من ضغط شعبي أسفر عن استقالة حكومة عادل عبد المهدي لاحقاً في كانون الأول/ ديسمبر، وإعلان عبد المهدي أمس عدم التمكن من الاستمرار بمنصبه.

وأوضحوا أن حكومة علاوي كان مقرراً لها أن تكون مؤقتة لا تتجاوز ولايتها سنة واحدة، ومهامها منحصرة في إقرار الموازنة وتنظيم انتخابات مبكرة ومحاسبة المسؤولين عن استشهاد عشرات المتظاهرين، إلا أن الأمراض المزمنة التي أصيبت بها غالبية الأحزاب السياسية العراقية طغت على سيرورة تشكيل الحكومة.

وهكذا بدأ الاستعصاء من فرض مبدأ المحاصصة الحزبية، وترسيخ ما سوف يستحق صفة «بازار» الحقائب الوزارية حتى بالنسبة إلى شخصيات فاسدة ومدانة، وكان طبيعياً أن ينتهي إلى التنكر التام لمطالب الشارع الشعبي في وزارات مختصة نظيفة وغير حزبية وغير تابعة لقوى الفساد والتكتلات الطائفية والمذهبية.

وإلى جانب أمراض الحياة السياسية العراقية التي أفشلت مهمة العلاوي، فإن من الإنصاف التذكير بعوامل أخرى ذاتية تخص رئيس الحكومة المكلف شخصياً، كانت بدورها سبباً في فشله.

وقد يكون على رأسها أنه منع على الكتل الكردية والسنية تسمية مرشحيها من منطلق أنه لا يريد حقائب حزبية، ولكنه في الآن ذاته ترك للكتل التي رشحته ووعدت بمنحه الثقة أن تسمي وزراء فاسدين يرفضهم الشارع الشعبي على نحو مطلق.

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