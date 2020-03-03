حكم عراقي في منافسات السلة باولمبياد طوكيو



اعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة عن ترشيح حكم عراقي لقيادة مباريات في اولمبياد طوكيو .



وقال امين سر اتحاد السلة خالد نجم في تصريح صحفي :" ان الاتحاد الدولي لكرة السلة، ابلغنا بترشيح الحكم الدولي العراقي احمد علي شويلي لقيادة مباريات في الاولمبياد ".



واوضح :" ان الاستدعاء يعد انجازاً لكرة السلة العراقية، التي تشهد تطورا ملحوظا في الآونة الاخيرة ". مشيراً الى :" ان شويلي سبق ان خاض تجارب دولية كثيرة، ونجح فيها ".



يذكر ان اولمبياد طوكيو سينطلق في الصيف المقبل، ولم يطرأ عليه اي تأجيل ، حتى الان ، بالرغم من مخاوف كورونا.