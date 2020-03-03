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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 03 آذار 2020 11:00 ص

حكم عراقي في منافسات السلة باولمبياد طوكيو

كرة السلة العراقية


اعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة عن ترشيح حكم عراقي  لقيادة مباريات في اولمبياد طوكيو .

وقال امين سر اتحاد السلة خالد نجم في تصريح صحفي :" ان الاتحاد الدولي لكرة السلة، ابلغنا بترشيح الحكم الدولي العراقي احمد علي شويلي لقيادة مباريات في الاولمبياد ".

واوضح :" ان الاستدعاء يعد انجازاً لكرة السلة العراقية، التي تشهد تطورا ملحوظا في الآونة الاخيرة ". مشيراً الى :" ان شويلي سبق ان خاض تجارب دولية كثيرة، ونجح فيها ".

يذكر ان  اولمبياد طوكيو سينطلق في الصيف المقبل، ولم يطرأ عليه اي تأجيل ، حتى الان ، بالرغم من مخاوف كورونا.

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