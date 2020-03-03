رغم مخاطر انتقال " كورونا" .. اكثر من 100 شاحنة بضائع ايرانية تدخل معبر مندلي يوميا !!



اعلن مسؤول حكومي في محافظة ديالى، عن زيادة تدفق البضائع الايرانية من خلال معبر مندلي الحدودي خلال الايام القليلة ..



وقال مدير ناحية مندلي (90كم شرق بعقوبة) مازن اكرم :" ان تدفق البضائع الايرانية من خلال معبر مندلي الحدودي زاد بنسبة 80% خلال الساعات الـ72 الماضية لاسباب متعددة ، ابرزها اغلاق معابر حدودية اخرى ما دفع الى زيادة التدفق عبر المعبر ".



واضاف :" ان اكثر من 100 شاحنة تدخل المنفذ يوميا ويجري تفريغ حمولاتها في شاحنات عراقية ونقلها الى العمق "، متوقعا استمرار زيادة التدفق خاصة ، وان المعبر يملك ميزة القرب من بغداد قياسا ببقية المعابر خاصة الجنوبية والوسطى ".



وتمتلك محافظة ديالى اثنين من المعابر الحدودية مع ايران هما المنذرية ومندلي ويقعان شرقي المحافظة.