الفتح : لن نتدخل باختيار رئيس الوزراء .. لكن بشرط



اكد تحالف "الفتح" ان موقفه مازال ثابتا بعدم التدخل باختيار شخصية رئيس الوزراء وكابينته الوزارية ، مقابل التزامه بتنفيذ قرار البرلمان باخراج القوات الاجنبية من البلاد.



وقال النائب عن التحالف احمد الكناني في تصريح صحفي :" ان تحالف الفتح مازال ثابتا بموقفه بعدم التدخل بآلية اختيار رئيس الوزراء المكلف بعد فشل تمرير محمد توفيق علاوي "، لافتا الى :" ان الفتح تنازل عن استحقاقه الانتخابي بالكابينة الوزارية مقابل تنفيذ قرار البرلمان باخراج القوات الاجنبية من البلاد ".



واضاف :" ان رئيس الوزراء الذي سيكلفه رئيس الجمهورية برهم صالح ملزم بتنفيذ قرار البرلمان باخراج القوات الاجنبية من البلاد " ، مبينا :" ان دعم تحالف الفتح لرئيس الوزراء مرهون بتحقيق اخراج القوات الاجنبية وعلى رأسها القوات الامريكية من البلاد ".



