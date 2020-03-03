مستشار بارزاني للمنسحب علاوي : تنازلاتك جاءت في الوقت الضائع



رد كفاح محمود المستشار الاعلامي لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ، على مبررات محمد توفيق علاوي في اخفاقه بتشكيل الحكومة الانتقالية ، التي عزاها الى الضغوطات السياسية التي تعرض لها .



وقال محمود في تغريدة له على "تويتر" :" ان علاوي يحاول تعليق فشل آليته في تشكيل الوزارة على شماعة الضغوطات السياسية ، مدعيا انه دفع ثمن عدم تنازله لها ".



وخاطب علاوي قائلا " لا ابدا ... فقد قدمت كل التنازلات ، لكنها جاءت في الوقت الضائع وتم رفض نهجك وآلياتك ، حرصا على العراق لكي لا تتفرد انت ومن ارادك قائدا للضرورة ".