نائب : صالح لن يتجاوز الكتل السياسية في تكليف شخصية جديدة لرئاسة الحكومة





توقع النائب محمد البلداوي ان يقدم رئيس الجمهورية برهم صالح شخصية جديدة بعد اعتذار رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ، خلال اليومين المقبلين، مبينا :" ان صالح سيكلف شخصية بالتوافق مع الكتل السياسية ، ولن يتجاوزها كما حدث مع تكليف علاوي ".



واضاف :" ان اختيار شخصية لمنصب رئاسة الوزراء يتحقق تمريرها ، متوقف على توافق الكتل السياسية مع صالح باختيارها " ، مبينا :" ان قصي السهيل ومصطفى الكاظمي وعلي شكري واسعد العيداني اصبحوا اوراقا محروقة ولن يكلف صالح ايا منهم ".



واوضح :" ان السهيل والكاظمي وشكري والعيداني طرحت اسماؤهم في وقت سابق ، ولم تحصل على تأييد سياسي واعادة طرحها مجددا مضيعة للوقت ".