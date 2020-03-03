تحالف القوى يحمل رئيس الجمهورية مسؤولية الازمة السياسية



حمّل تحالف القوى العراقية رئيس الجمهورية برهم صالح مسؤولية ما حصل من ازمة سياسية ودستورية نتيجة اصراره على الروتين الاداري ومطالبة جهات متعددة بتحديد من هي الكتل الاكثر عدداً.



وقال النائب عن تحالف القوى يحيى المحمدي في تصريح صحفي:" ان المسؤولية الاكبر تقع على عاتق رئيس الجمهورية برهم صالح في الالتزام بالدستور وممارسة اختصاصاته في دعوة الكتلة النيابية الاكثر عدداً ، لتقديم مرشحها من اجل تكليفه رسمياً بتشكيل الحكومة ".



واضاف المحمدي :" ان فشل علاوي في تمرير مرشحيه كان أمراً متوقعاً بالنسبة الينا، وقد طلبنا منذ البداية استبداله لان تكليفه اتسم بالضبابية ولم يأت متوافقاً مع السياقات الدستورية، كما لا تتوافر فيه الشروط التي وضعها المتظاهرون ".



وطالب بـ :" الابتعاد عن سيناريو جمع التواقيع لدعم مرشح معين، كون هذه العملية غير موثوقة، وقد يوقع البعض نتيجة الحياء والمجاملة، ويتراجع في وقت لاحق، وهو امر لا يمكن التعويل عليه كثيراً، انما هناك وسائل دستورية ينبغي الالتزام بها ".