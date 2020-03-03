بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 03 آذار 2020
آخر الأخبار
تحالف القوى يحمل رئيس الجمهورية مسؤولية الازمة السياسية إحالة رئيس هيئة الحج والعمرة خالد العطية إلى التقاعد عبد المهدي يعلن بدء مرحلة "غياب طوعي".. ومتظاهرون: لا نريد رئيس وزراء من الأحزاب الفاسدة ميليشيا حزب الله تهدد بإشعال العراق.. وعبد المهدي يقترح انتخابات مبكرة تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المتجدد في ميسان عاجل| اغتيال ناشط مدني برصاص ملثمين في البصرة تجربة علاوي المريرة .. واستمرار لعبة اللف والدوران حول الكرسي الشاغر حقوق الإنسان تنتقد تأخر الاستعدادات الجدية لوزارة الصحة لمواجهة كورونا نائب رئيس البرلمان يدعو إلى حوار وطني شامل بمشاركة ممثلي ساحات التظاهر نائب كردي يحمل البيت الشيعي المسؤولية الأكبر في إخفاق تشكيل الحكومة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 03 آذار 2020 09:59 ص

عبد المهدي يعلن بدء مرحلة "غياب طوعي".. ومتظاهرون: لا نريد رئيس وزراء من الأحزاب الفاسدة

عبد المهدي

أعلن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، أنه سيبدأ مرحلة "غياب طوعي"، وهو ما ينذر بتفاقم الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، حسب قوله.

وجاء الإعلان بعد فشل البرلمان في الاجتماع لإقرار تشكيلة وزارية اقترحها رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، وإعلان الأخير سحب ترشحه للمنصب.

وقال عبدالمهدي، إنه لم يعد يضطلع بمعظم واجبات المنصب الرسمية، داعيا نواب البرلمان إلى الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وحذر من أن الأحزاب السياسية ليست جادة في تنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها المتظاهرين.

وقال في بيان رسمي إن "أخطر شيء نواجهه حاليا هو احتمالية الدخول في فراغ دستوري وإداري".

بينما قال نشطاء "الشارع العراقي غاضب جدا. يجب ألا يأتي الترشيح لمنصب رئيس الوزراء من الأحزاب الفاسدة التي نريد إزالتها".

وصرح الرئيس برهم صالح أنه سيقترح رئيس وزراء آخر في غضون 15 يوما، وفقا للدستور.
وقال علاوي "لقد حاولت بكل الوسائل الممكنة إنقاذ العراق من الانجراف إلى المجهول وحل الأزمة الحالية، لكنني واجهت الكثير من المصاعب خلال المفاوضات".

وأضاف "لقد وضعت بعض الجماعات السياسية والأحزاب عقبات أمام تشكيل حكومة مستقلة".

وقال مقتدى الصدر، إن علاوي اتخذ القرار "من أجل حب العراق" ، واتهم السياسيين "الفاسدين" بـ"احتجاز البلاد رهينة".

واحتفل المتظاهرون في ميدان التحرير في بغداد بإعلان علاوي سحب ترشيحه.

ويتظاهر العراقيون منذ أشهر رفضا للفساد المستشري والبطالة المرتفعة وسوء الخدمات العامة والتدخل الأجنبي في الدولة.

واستشهد في المظاهرات، التي بدأت في تشرين الأول الماضي، أكثر من 450 متظاهرا برصاص قوات الأمن ومسلحين مجهولين.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
ميليشيات

ميليشيا حزب الله تهدد بإشعال العراق.. وعبد المهدي يقترح انتخابات مبكرة 03 آذار 2020 09:38 ص

علاوي

هل رفضت الأحزاب العراقية «حكومة علاوي» تلبية لمطالب المتظاهرين؟.. خبراء يجيبون 03 آذار 2020 09:01 ص

9d1bddc4-9acd-4d3e-8cd7-c8133a045586

رعب "كورونا" هل ينتهي في الصيف أم تستمر المعاناة ؟.. أطباء يجيبون 03 آذار 2020 08:52 ص

9d1bddc4-9acd-4d3e-8cd7-c8133a045586

كورونا يصيب شركات الطيران بالشلل .. وإلغاء مئات الرحلات العالمية 03 آذار 2020 08:47 ص

صالح

مراقبون : تولي صالح رئاسة الوزراء وحل البرلمان يخرجان البلاد من عنق الزجاجة وسيطرة إيران 03 آذار 2020 08:40 ص

ميليشيا حزب الله

العراق يعود إلى المربع صفر .. وميليشيا حزب الله تهدد بـ"إشعال" البلاد 03 آذار 2020 08:15 ص

مقابر جماعية لضحايا فيروس كورونا في ايران

تقرير| مقابر جماعية ودفن عشرات الجثث.. كورونا يحصد أرواح الإيرانيين وخامنئي يختفي 03 آذار 2020 03:14 ص

الكاظمى

تصعيد خطير.. ميلشيا حزب الله تهدد بحرق العراق حال ترشيح الكاظمي رئيس جهاز المخابرات لرئاسة الوزراء؟ 03 آذار 2020 02:42 ص

التعليقات