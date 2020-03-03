بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 03 آذار 2020
آخر الأخبار
تحالف القوى يحمل رئيس الجمهورية مسؤولية الازمة السياسية إحالة رئيس هيئة الحج والعمرة خالد العطية إلى التقاعد عبد المهدي يعلن بدء مرحلة "غياب طوعي".. ومتظاهرون: لا نريد رئيس وزراء من الأحزاب الفاسدة ميليشيا حزب الله تهدد بإشعال العراق.. وعبد المهدي يقترح انتخابات مبكرة تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المتجدد في ميسان عاجل| اغتيال ناشط مدني برصاص ملثمين في البصرة تجربة علاوي المريرة .. واستمرار لعبة اللف والدوران حول الكرسي الشاغر حقوق الإنسان تنتقد تأخر الاستعدادات الجدية لوزارة الصحة لمواجهة كورونا نائب رئيس البرلمان يدعو إلى حوار وطني شامل بمشاركة ممثلي ساحات التظاهر نائب كردي يحمل البيت الشيعي المسؤولية الأكبر في إخفاق تشكيل الحكومة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 03 آذار 2020 09:38 ص

ميليشيا حزب الله تهدد بإشعال العراق.. وعبد المهدي يقترح انتخابات مبكرة

ميليشيات

هددت ميليشيا حزب الله العراقي بإشعال العراق وإعلان الحرب إذا تم ترشيح رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي لمنصب رئيس الوزراء، بعد انسحاب محمد توفيق علاوي.

فقد اتهمت الميليشيا في بيان لها، الكاظمي بالمساعدة باغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني ومعه وأبو مهدي المهندس، عبر الوشاية ببعض المعلومات.

وقد تداول البعض ترشيح رئيس جهاز المخابرات، مصطفى الكاظمي، لمنصب رئيس الوزراء، على الرغم من أن مصدرا سياسيا كان نفى منذ أيام الأمر لوسائل إعلام محلية، طالبا من الإعلام توخي الحذر في نقل المعلومات.

وطالبت الميليشيا بإبقاء عادل المهدي في منصب رئيس الوزراء حتى يحقق مصالحها ومصالح إيران في العراق.

في ذات السياق، بدوره، عبر رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق عادل عبد المهدي، في رسالة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب عن أسفه الشديد لعدم نجاح محمد توفيق علاوي في مهمته، لتشكيل الحكومة الجديدة.

ودعا مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية لحسم قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية ومفوضية الانتخابات بشكل نهائي مقترحا يوم 4 ديسمبر/كانون الأول 2020 كموعد للانتخابات، وفق ما أفاد المكتب الإعلامي لعبد المهدي.

كما دعا إلى أن يحل مجلس النواب نفسه قبل 60 يوما من التاريخ المذكور، مشيرا إلى أن ينظم صندوقا آخر بجانب صناديق الانتخابات أو على ظهر قسيمة الانتخابات لإجراء استفتاء حول تعديلات دستورية، يمكن أن يقرها مجلس النواب وفق آلياته قبل حل نفسه.

وجدد الدعوة إلى تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت وفق المادة (76) من الدستور.

وأضاف أن أخطر ما يواجه العراق حالياً هو حصول فراغ دستوري وإداري، معتبرا أن أفضل حل هو الالتزام بالمواد الدستورية.

يذكر أن أزمة تشكيل الحكومة في العراق كانت إلى نقطة الصفر مع اعتذار الرئيس المكلف مساء الأحد عن مهمة التشكيل إثر العقبات الحملة التي واجهها، والضغوط من قبل الكتل السياسية في البرلمان.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
عبد المهدي

عبد المهدي يعلن بدء مرحلة "غياب طوعي".. ومتظاهرون: لا نريد رئيس وزراء من الأحزاب الفاسدة 03 آذار 2020 09:59 ص

علاوي

هل رفضت الأحزاب العراقية «حكومة علاوي» تلبية لمطالب المتظاهرين؟.. خبراء يجيبون 03 آذار 2020 09:01 ص

9d1bddc4-9acd-4d3e-8cd7-c8133a045586

رعب "كورونا" هل ينتهي في الصيف أم تستمر المعاناة ؟.. أطباء يجيبون 03 آذار 2020 08:52 ص

9d1bddc4-9acd-4d3e-8cd7-c8133a045586

كورونا يصيب شركات الطيران بالشلل .. وإلغاء مئات الرحلات العالمية 03 آذار 2020 08:47 ص

صالح

مراقبون : تولي صالح رئاسة الوزراء وحل البرلمان يخرجان البلاد من عنق الزجاجة وسيطرة إيران 03 آذار 2020 08:40 ص

ميليشيا حزب الله

العراق يعود إلى المربع صفر .. وميليشيا حزب الله تهدد بـ"إشعال" البلاد 03 آذار 2020 08:15 ص

مقابر جماعية لضحايا فيروس كورونا في ايران

تقرير| مقابر جماعية ودفن عشرات الجثث.. كورونا يحصد أرواح الإيرانيين وخامنئي يختفي 03 آذار 2020 03:14 ص

الكاظمى

تصعيد خطير.. ميلشيا حزب الله تهدد بحرق العراق حال ترشيح الكاظمي رئيس جهاز المخابرات لرئاسة الوزراء؟ 03 آذار 2020 02:42 ص

التعليقات