ميليشيا حزب الله تهدد بإشعال العراق.. وعبد المهدي يقترح انتخابات مبكرة

هددت ميليشيا حزب الله العراقي بإشعال العراق وإعلان الحرب إذا تم ترشيح رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي لمنصب رئيس الوزراء، بعد انسحاب محمد توفيق علاوي.

فقد اتهمت الميليشيا في بيان لها، الكاظمي بالمساعدة باغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني ومعه وأبو مهدي المهندس، عبر الوشاية ببعض المعلومات.

وقد تداول البعض ترشيح رئيس جهاز المخابرات، مصطفى الكاظمي، لمنصب رئيس الوزراء، على الرغم من أن مصدرا سياسيا كان نفى منذ أيام الأمر لوسائل إعلام محلية، طالبا من الإعلام توخي الحذر في نقل المعلومات.

وطالبت الميليشيا بإبقاء عادل المهدي في منصب رئيس الوزراء حتى يحقق مصالحها ومصالح إيران في العراق.

في ذات السياق، بدوره، عبر رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق عادل عبد المهدي، في رسالة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب عن أسفه الشديد لعدم نجاح محمد توفيق علاوي في مهمته، لتشكيل الحكومة الجديدة.

ودعا مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية لحسم قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية ومفوضية الانتخابات بشكل نهائي مقترحا يوم 4 ديسمبر/كانون الأول 2020 كموعد للانتخابات، وفق ما أفاد المكتب الإعلامي لعبد المهدي.



كما دعا إلى أن يحل مجلس النواب نفسه قبل 60 يوما من التاريخ المذكور، مشيرا إلى أن ينظم صندوقا آخر بجانب صناديق الانتخابات أو على ظهر قسيمة الانتخابات لإجراء استفتاء حول تعديلات دستورية، يمكن أن يقرها مجلس النواب وفق آلياته قبل حل نفسه.

وجدد الدعوة إلى تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت وفق المادة (76) من الدستور.

وأضاف أن أخطر ما يواجه العراق حالياً هو حصول فراغ دستوري وإداري، معتبرا أن أفضل حل هو الالتزام بالمواد الدستورية.

يذكر أن أزمة تشكيل الحكومة في العراق كانت إلى نقطة الصفر مع اعتذار الرئيس المكلف مساء الأحد عن مهمة التشكيل إثر العقبات الحملة التي واجهها، والضغوط من قبل الكتل السياسية في البرلمان.