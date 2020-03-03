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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 03 آذار 2020 09:30 ص

الرافدين يكشف عن عدد حسابات التوفير والجاري للمواطنين خلال كانون الثاني

مصرف الرافدين
اعلن مصرف الرافدين ان عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين وفئات اخرى في فروعه ببغداد والمحافظات خلال كانون الثاني بلغت 1822 حساب توفير وجاري.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان عدد الحسابات الجارية التي تم فتحها للمواطنين وفئات اخرى وصلت الى 353 حساب . في حين بلغ عدد حسابات التوفير للمواطنين الى 1469 حساب”.
مشيرا الى ان” المصرف مستمر في فتح الحسابات للمواطنين الراغبين في ايداع اموالهم في المصرف والحصول على الفوائد وفق شروط وضوابط وضعت وبامكان زبائن المصرف زيارة فروعه في بغداد والمحافظات للاطلاع عليها”.
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