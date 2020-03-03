أزمة الموازنة .. لايمكن لصالح تمرير الموازنة إلى البرلمان رغم خلو منصب رئيس الوزراء

اكد النائب المستقل باسم خشان، الثلاثاء، ان رئيس الجمهورية برهم صالح محدد الصلاحيات ولايمكنه ارسال الموازنة الى البرلمان رغم خلو منصب رئيس الوزراء، لافتا الى ان صالح يجب ان يكلف مرشحا اخر لرئاسة مجلس الوزراء خلال 15 يوما من خلو المنصب.

وقال خشان في تصريح له ، ان “رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي غير قادر على تقديم قانون الموازنة الى مجلس النواب إضافة الى عدم وجود صلاحيات تمنحه حرية ترتيب التزامات مالية على الدولة باستثناء مايتعلق بتصريف الاعمال”.

وأضاف ان “كل ماقام به عبد المهدي بعد استقالته من منح صلاحيات للمحافظات وصرف أموال وهدرها هو مخالف للقانون، خاصة انه منح الوزراء المحافظين صلاحيات التعاقد المباشر وهو ايضا مخالف للدستور”.

وأوضح ان “رئيس الجمهورية برهم صالح لديه إمكانية لممارسة صلاحيات رئيس الوزراء بمدة 15 يوما لحين تكليف مرشح اخر، وفي حال تجاوز المدة فيعتبر هو الاخر تصريف اعمال، وفي كل الأحوال لايحق له تمرير موازنة الى البرلمان”.

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