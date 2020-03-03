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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 03 آذار 2020 09:22 ص

نائب بالفتح : المالكي فجر البيت الشيعي من الداخل لخلافات شخصية

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انتقد النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، موقف رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، معتبرا أن خلافه الشخصي مع علاوي أسهم بتفكك البيت الشيعي.
وقال الموسوي في تصريحات متلفزة  إن “الخلاف الشخصي بين المالكي وعلاوي هو الذي فكك البيت الشيعي”، مؤكدا أنه “دفعنا ثمنا باهضا بسبب الخلاف الشخصي بين المالكي وعلاوي”.
وأضاف أن “التاريخ سيخلد موقف رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي برفض المحاصصة”، لافتا إلى أن “علاوي كان خيارا توافقيا وحظي بتأييد من رئيسي الجمهورية برهم صالح والبرلمان محمد الحلبوسي”.
وكان رئيس كتلة بيارق الخير النائب محمد الخالدي أكد في تصريح سابق، أن الكتل السياسية دخلت في مأزق مع اعتذار رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، مؤكدا أن البديل سيكون اصعب.

ع د

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