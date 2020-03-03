خبير قانوني: عبد المهدي لايملك صلاحية اتخاذ هذا الإجراء

اكد الخبير القانوني علي التميمي، الثلاثاء، ان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي لايملك صلاحيات لحل البرلمان وتحديد موعد لاجراء انتخابات مبكرة، لافتا الى ان رئيس الجمهورية لايمكنه إعادة تكليف عبد المهدي مرة أخرى.

وقال التميمي في تصريح له ، ان “رئيس الوزراء المستقيل او تصريف الاعمال لايحق له ان يدعو لعقد جلسة طارئة او يتخذ قرار بحل البرلمان وفق الدستور”.

وأضاف ان “غياب رئيس الوزراء يمتلك خيارين اما استمرار مجلس الوزراء بالانعقاد او تحول جميع الصلاحيات لرئيس الجمهورية، وبالتالي يجب تطبيق المادة 81 من الدستور حيث يقوم بموجبها رئيس الجمهورية بمهام رئيس مجلس الوزراء”.

وأوضح ان “مفهوم تصريف الاعمال غير معرف في دستور العراق ومعرضة للاجتهاد، رغم تعريفها في الدساتير العالمية، إضافة الى ان المادة 42 من النظام الداخلي لمجلس الوزراء اكدت ان حكومة تصريف الاعمال لايحق لها التعاقد وابرام الاتفاقيات والتوظيف، لذلك فأن عبد المهدي تجاوز على الدستور”.

واكد ان “رئيس الجمهورية وفقا للمادة 76 من الدستور، لايمكنه إعادة تكليف من اخفق في رئاسة الوزراء، حيث ان استقالة عبد المهدي من المنصب تعد اخفاق ولايمكن إعادة تكليفه مرة أخرى”.

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