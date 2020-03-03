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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 03 آذار 2020 09:16 ص

نائبة: على سائرون والفتح أن يتعلما الدرس جيدا

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دعت النائب المستقل في ائتلاف النصر ندى شاكر جودت  , القوى السياسية الشيعية الى الاستفادة من الأخطاء التي وقعت بها عند تسمية او دعم الشخصيات الجدلية لرئاسة الحكومة, مطالبة تحالفي سائرون والفتح ان لا ينفردا بتسمية رئيس الحكومة.
وقالت جودت في تصريح لها ، إن “عدم إمكانية تمرير حكومة محمد توفيق علاوي كان شبه اكيد لكونه شخصية جدلية واسند من جهه او جهتين محددتين دون الاكتراث ببقية الكتل الأخرى حتى الشيعية منها , لذلك نتمنى على قوى التحالف الوطني ان لايقعوا مرة أخرى بنفس الخطأ السابق”.
وطالبت جودت تحالفي سائرون والفتح بـ”عدم الانفراد بتسمية رئيس الحكومة من جديد باعتبارهما اصحاب الكاس المعلى في التحالف الشيعي وعليهم اشراك بقية القوى السياسية قبل تقديم المرشح للتكليف”.
وأضافت ان “قوى التحالف الشيعي عليها ان تقدم اكثر من اسم هذه المرة ولا تفرض على رئيس الجمهورية اسما معينا , إضافة الى اطلاع شركائهم السياسيين من مختلف الاتجاهات والتوجهات بتلك الأسماء مسبقا”.

ع د

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