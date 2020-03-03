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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 03 آذار 2020 09:11 ص

تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المتجدد في ميسان

كورونا

أعلن مدير عام دائرة صحة ميسان الدكتور علي العلاق، عن  تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المتجدد في محافظة ميسان.

وقال العلاق في مؤتمر صحفي، إن محافظة ميسان سجلت اول حالة إصابة بفايروس كورنا، مشيرا إلى أن الإصابة كانت لامرأة في الستينيات من العمر، عادت من إيران، منوها الى استقرار حالتها الصحية مستقرة و انها تحت إشراف فريق طبي متخصص

وطمأن العلاق أهالي المحافظة، داعيا الى عدم الخوف والهلع، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها خلية الأزمة فعالة وأن الحالة مسيطر عليها.

كما دعا وسائل الإعلام إلى نشر المعلومات من مصادرها  وعدم تضخيم الأمور..

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