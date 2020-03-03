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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 03 آذار 2020 08:52 ص

رعب "كورونا" هل ينتهي في الصيف أم تستمر المعاناة ؟.. أطباء يجيبون

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توقع أطباء انحسار الموجة الحالية من فيروس كورونا الجديد وتراجع الإصابات به مع قدوم فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، التي تقتل الفيروس.

وقالت الدكتورة ناهد جمال، استشاري الحساسية في مصر، إن الفيروسات بشكل عام لا يمكنها العيش في درجات الحرارة المرتفعة ولا تتحمل حرارة الشمس التي تعتبر مقاومة طبيعية، وبالتالي تقل الإصابة بالفيروسات في الصيف. 

وتوقعت أن يتوقف نشاط فيروس "كورونا الجديد" بنسبة كبيرة مع قدوم الربيع ودخول فصل الصيف.
وقضى فيروس كورونا على أكثر من 3 آلاف شخص حول العالم، وأصاب أكثر من 89 ألفا آخرين، أغلبهم في الصين منشأ الفيروس الغامض الذي يطلق عليه علميا اسم "كوفيد-19".

يقول علماء من منظمة الصحة العالمية إن التحليل الوراثي للفيروس يشير إلى أنه ربما انتقل أصلاً من الخفافيش، وظهر كثير من حالات الإصابة الأولى بالفيروس من مدينة ووهان الصينية، حيث ينتشر بيع الحيوانات البرية، بما في ذلك الثعابين والقطط والخفافيش، في سوق لبيع المنتجات واللحوم الطازجة.

وتقول  الدكتورة شريهان محمد رحيم، استشاري الحساسية والمناعة  ، إن فيروس كورونا الجديد ينتهي مع ارتفاع درجات الحرارة، معتبرة هذه الفترة فرصة حقيقية لاكتشاف طبيعة الفيروس والتوصل لعلاج له.
وأضافت أن الفيروس يشبه تماما فيروس الإنفلونزا، الذي يتم مقاومته بالأمصال والتطعيمات ويتم علاجه من خلال مضادات الفيروسات وزيادة المناعة، ورأت أن الوصول لمصل يقاوم "كورونا الجديد" هو الحل الوحيد لوقف أي تحور جديد لهذا الفيروس مع قدوم الشتاء حيث ينشط الفيروس كباقي الفيروسات الأخرى.
ولا تتوقع "رحيم" حدوث أي تحور خلال شهور الصيف لأن الفيروس يموت في هذه الفترة، وبالتالي لا يمكن حدوث أي تحور له إلا بعودة الشتاء والأجواء الباردة التي يعيش فيها الفيروس.
وأوضحت استشاري الحساسية والمناعة بمصر أن عدم التوصل لمصل يقاوم الفيروس يعني ظهور موجة جديدة للفيروس مع قدوم الشتاء، قائلة: "إمكانية تحوره وتطوره واردة جدا مثل باقي الفيروسات".

وأكدت أن كورونا فيروس قديم كان ينتقل من الحيوان للإنسان، لكن الفيروس الجديد ينتقل من الإنسان للإنسان وهناك قابلية لتطور أكبر في المستقبل.




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