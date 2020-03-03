كورونا يصيب شركات الطيران بالشلل .. وإلغاء مئات الرحلات العالمية

ألغت شركة الخطوط الجوية البريطانية، كثيرا من الرحلات إلى الولايات المتحدة وأوروبا بسبب ضعف الطلب الناجم عن انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الشركة عن إلغاء أكثر من 200 رحلة ذهاب وعودة في الفترة بين 17 و28 مارس/آذار الجاري، من بينها رحلات إلى ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والنمسا وأيرلندا وسويسرا.

وستتأثر مطارات العاصمة البريطانية لندن، هيثرو وجاتويك وسيتي، بهذه الإلغاءات.

بعد الانتشار السريع لفيروس كورونا الجديد، ارتبكت خطط شركات الطيران العالمية بعدما وضعت قيودا عديدة على الرحلات الدولية في معظم الدول.

وأصدرت الشركة البريطانية بيانات خيرت فيها الركاب بين استرداد التكاليف أو تغيير الحجز.

وألغت الشركة رسوم تغيير الحجز بالنسبة لكل الرحلات التي تم حجزها في الفترة بين 3 و16 مارس/آذار الجاري.

كورونا يدفع أكبر مطارات فيتنام نحو قرارات صعبة

وفي سياق متصل، كانت شركة "رايان إير" الأيرلندية للطيران منخفض التكاليف أعلنت الإثنين، اعتزامها تقليص رحلاتها من وإلى إيطاليا بسبب فيروس كورونا.

وأوضحت الشركة أنه سيتم إلغاء ما يصل إلى 25% من رحلات المسافات القصيرة "بشكل أساسي من وإلى إيطاليا" في الفترة بين 17 مارس/آذار الجاري وحتى 8 أبريل/نيسان المقبل.

يشار إلى أن تفشي فيروس كورونا في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا تسبب في قيام كثير من شركات الطيران بإلغاء رحلات ضعف الطلب.

وقالت الشركة المالكة لشركة الخطوط الجوية البريطانية الأسبوع الماضي، إن انتشار الفيروس سيخفض الأرباح هذا العام، لكن لم يكن بإمكانها ذكر نسبة في الوقت الذي يرغم فيه الوباء شركات الطيران على تخفيض خدماتها.

وقالت شركة الطيران: "مجاراة للطلب المنخفض بسبب قضية فيروس كورونا المستمرة، نقوم بدمج عدد من الرحلات إلى أمريكا بين 16 و28 مارس/آذار الجاري".

وفي السابق، ألغت الشركة رحلات إلى البر الرئيسي الصيني وبعض الرحلات إلى ومن إيطاليا.

ومعظم شركات الطيران ألغت رحلاتها الجوية للصين، أعقب ذلك قيودا على الرحلات الجوية لعدة دول منها إيران، بسبب سرعة انتشار الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

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