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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 03 آذار 2020 08:20 ص

اليمن.. أسلحة إيرانية بحوزة قتلى ميليشيا الحوثي الإنقلابية في نهم شرق صنعاء

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عثرت قوات الجيش اليمني،  على أسلحة إيرانية بحوزة عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

و نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية مقطع فيديو، لنوع من الأسلحة الإيرانية التي عثر عليها بحوزة قتلى حوثيين في جبهة نهم.

وكان الناطق باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي، أكد استمرار تورط النظام الإيراني في تهريب الأسلحة والصواريخ إلى الميليشيات الحوثية الانقلابية في اليمن.

كما أوضح في تصريح صحافي أن عمليات تهريب الأسلحة والصواريخ التي يرسلها النظام الإيراني إلى الميليشيات الحوثية تتم عبر موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، على شاطئ البحر الأحمر.

وأشار إلى وجود منطقة مفتوحة يتم التهريب عبر القوارب من المياه الدولية، ومن ثم تنقل الأسلحة والصواريخ لمناطق سيطرة الحوثيين، وأحياناً يتم التهريب على شكل قطع متفرقة، ومن ثم يعاد تركيبها عبر خبراء إيرانيين، سواء في صنعاء أو صعدة، بحسب تعبيره.

وذكّر المتحدث باسم الجيش اليمني بضبط القوات البحرية الأميركية أخيراً شحنة أسلحة، تضم عشرات الصواريخ الإيرانية الحديثة التي كانت في طريقها للحوثيين، عبر أحد القوارب في بحر العرب.

مطابقة للمستخدمة بهجوم أرامكو
يذكر أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، وليام أوربان، كان قد أعلن في فبراير الماضي أن الولايات المتحدة اعترضت شحنة أسلحة في نوفمبر الماضي مطابقةً لتلك المستخدمة في الهجوم على أرامكو.

وأوضح أن السفينة الإيرانية التي كانت تنقل أسلحة إلى الحوثيين وتم احتجازها، كانت تحمل صواريخَ كورنيت إيرانية.

وبعد إعلان البنتاغون، طالبت الحكومة اليمنية الشرعية، المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات رادعة على طهران وممارسة الضغط الكافي لوقف عمليات تهريب السلاح والخبراء للميليشيات الحوثية.

ع د

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