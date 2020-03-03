عبد المهدي يثير أزمة جديدة.. انتظروا عامًا كاملا لحين إجراء انتخابات مبكرة!

خبراء: النخبة الفاسدة تريد الاحتفاظ بالسلطة أطول فترة ممكنة ولا تتجاوب مع الأوضاع



يعيش العراق على صفيح ساخن، ويمر اليوم وكأنه دهرا، على مئات الآلاف من الثوار والمتظاهرين العراقيين، الذين بقوا بالشارع أياما وليال طوال للتعبير عن رغبتهم في إحداث تغيير حقيقي في العراق. وكانت سعادتهم غامرة بعدما سقط مرشح الأحزاب الفاسدة توفيق علاوي وتقدم باعتذاره عن تشكيلها.

المشكلة لم تعد في علاوي، ولكنها ظهرت في عادل عبد المهدي رئيس الوزراء المخلوع من الحكم بفعل المظاهرات، الذي خرج يبشر العراقيين بأن عليهم أن ينتظروا عاما كاملا حتى يحين موعد الانتخابات المبكرة، التى قد تأتي في ديسمبر أواخر العام الجاري، وهو ما أثار السخط والغضب في صفوف العراقيين على دعوة عبد المهدي.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق عادل عبد المهدي،عبر في رسالة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب عن أسفه الشديد لعدم نجاح محمد توفيق علاوي في مهمته لتشكيل الحكومة الجديدة. ودعا مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية لحسم قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية ومفوضية الانتخابات بشكل نهائي مقترحا يوم 4 ديسمبر 2020 كموعد للانتخابات!

كما دعا إلى أن يحل مجلس النواب نفسه قبل 60 يوما من التاريخ المذكور، مشيرا إلى أن ينظم صندوق آخر بجانب صناديق الانتخابات أو على ظهر قسيمة الانتخابات لإجراء استفتاء حول تعديلات دستورية، يمكن أن يقرها مجلس النواب وفق آلياته قبل حل نفسه.

وجدد الدعوة إلى تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت وفق المادة (76) من الدستور. وأضاف أن أخطر ما يواجه العراق حالياً هو حصول فراغ دستوري وإداري، معتبرا أن أفضل حل هو الالتزام بالمواد الدستورية.

وتابع البيان: "أعلن بعد التشاور مع دستوريين وقانونيين عن قرار اتخذته وهو اللجوء إلى (الغياب الطوعي) كرئيس مجلس الوزراء".

وأوضح أنه لا يعني هذا الموقف عدم احتمال اللجوء لاحقا الى إعلان خلو المنصب وفق المادة (81) من الدستور إذا لم تصل القوى السياسية والسلطات التشريعية والتنفيذية إلى سياقات تخرج البلاد من أزمتها الراهنة.

إلى ذلك، عادت أزمة تشكيل الحكومة في العراق إلى نقطة الصفر مع اعتذار علاوي عن مهمة تشكيل الحكومة، إثر العقبات الجمة التي واجهها، والضغوط من قبل الكتل السياسية في البرلمان.

ومجدداً يقتضي على الرئيس، برهم صالح البدء بمشاورات لاختيار مرشح بديل لعلاوي المنسحب، خلال 15 يوماً، في ماراثون جديد يذكر بسيناريو سابق شهدته البلاد قبيل اختيار علاوي.

مقترح عبد المهدي، سبق وأعلنت عنه المرجعية ممثلة في علي السيستاني، والذي قال قبل عدة أسابيع أن الانتخابات المبكرة في العراق هي الحل الوحيد لإخراج البلاد من الأزمة التي تشهدها بعد شهور من الاحتجاجات في العراق.

وقال السيستاني، ديسمبر الماضي، إن "أقرب الطرق وأسلمها للخروج من الأزمة الراهنة وتفادي الذهاب إلى المجهول أو الفوضى أو الاقتتال الداخلي هو الرجوع إلى الشعب بإجراء انتخابات مبكرة". وطالب السيستاني الحكومة الجديدة بأن تعمل على انتخابات بعيدا عن قوة السلاح، وأن تكون الحكومة الجديدة غير "جدلية". إلى ذلك، اعتبر أن المعركة الحالية في العراق يجب أن توجه إلى الإصلاح، قائلاً:" من هزم داعش قادر على قيادة معركة الإصلاح في العراق"!

وقال مراقبون، ان دعوة عبد المهدي تحمل فخًا جديدًا ولا تدفع أطراف الحكم الفاسد في العراق إلى التحرك سريعا.

ما الذي يمنع الدولة من اجراء انتخابات مبكرة في غضون ثلاثة أشهر على الأكثر؟ ولماذا يجب على العراقيين أن ينتظروا حتى نهاية العام وربما في نهايته يخرج عذر سياسي يؤجلها مرة أخرى إنها مماطلة سياسية واحتفاظ بالسلطة لأطول فترة ممكنة.