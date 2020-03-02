النجف تصدر توضيحآ بشأن الحالة الجديدة المشخصة بالإصابة بكورونا



اصدرت خلية أزمة كورونا في النجف، الاثنين، توضيحا بشأن الحالة الجديدة المشخصة بالاصابة بالفيروس في المحافظة،



وقالت الخلية في بيان، "نود ان نوضح الى المواطنين الكرام ان الحالة الجديدة المشخصة بالإصابة بفيروس كورونا، قد دخلت الى العراق قادمة من إيران يوم الخميس الماضي برًا عند طريق منفذ مهران".



واضافت، انه "بعد متابعة الفرق الصحية للعراقيين الوافدين من الدول الموبوئة إكتشفنا ان رجل بعمر 65 سنة يسكن في حي المهدي مع عائلته ظهرت عليه علامات الإصابة بالفايروس وتم نقله عن طريق سيارة اسعاف خاصة وفريق متخصص الى مستشفى الحكيم واخذت منه عينة يوم امس الأحد 1/3/2020 عند طريق كادر طبي متخصص وتم ارسالها الى المختبر المركزي في بغداد".



وتابعت ان "اليوم الإثنين 2/3/2020 ظهرت النتيجة (موجبة) مصاب بهذا الفيروس والان تم نقله من قسم المشتبه بهم الى قسم العزل التابع الى دائرة صحة النجف، وبعدها قامت فرق الصحة بنقل عائلته والملامسين له الى قسم الحجر وعددهم 11 شخص والآن تجرى لهم الفحوصات الطبية وفق التعليمات الصادرة من منظمة الصحة العالمية".