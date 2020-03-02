وزارة الصحة : عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العراق 26 حالة



أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن بلوغ عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في العراق 26 حالة نصفها بالعاصمة بغداد.



وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور سيف البدر في حديثه ، إن "عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في العراق بلغت 26 حالة بينها 13 في العاصمة بغداد".



وأضاف البدر، أن "من الحالات ايضا أربع بالسليمانية وخمس حالات في كركوك واثنان في النجف وحالة واحدة لكل من محافظتي ميسان وبابل".





يشار الى أن وزارة الصحة أعلنت بوقت سابق من، اليوم الاثنين، عن رصد خمس حالات جديدة مؤكدة من المصابين بفيروس كورونا ثلاث في بغداد واخرى بميسان والخامسة في النجف.







