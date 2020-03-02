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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 02 آذار 2020 08:23 م

برهم صالح : يبدأ مشاوراته مع عدد من قادة الكتل لاختيار رئيس مجلس وزراء جديد

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اعلنت رئاسة الجمهورية، الاثنين، عن بدء الرئيس برهم صالح مشاوراته مع عدد من قادة الكتل السياسية لاختيار رئيس مجلس وزراء جديد.


وقالت الرئاسة في بيان لها إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الإثنين في بغداد، رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، ورئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس إئتلاف النصر حيدر العبادي كلاً على حدة".

وأكد صالح بحسب البيان "ضرورة الإسراع في التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية من أجل تسمية رئيس مجلس وزراء يحظى بقبول وطني وشعبي"، مشدداً على الالتزام بالفترة الدستورية المحددة من أجل تشكيل حكومة قادرة على التصدي لمهامها في ضوء التحديات التي تواجه العراق".

وأشار رئيس الجمهورية الى أن "الجميع مطالب بوقفة وطنية مسؤولة لتجنيب البلاد ما تمر به من ظروف معقدة وصعبة، وتهيئة الأجواء المناسبة لانتخابات مبكرة وتلبية مطالب العراقيين بمختلف أطيافهم".


وجرى، خلال اللقاء، بحسب البيان "الاتفاق على مواصلة الحوار والمشاورات بين القوى السياسية لاختيار وترشيح شخصية مقبولة تتصدى للأوضاع الراهنة واستحقاقات المرحلة المقبلة وانجاز متطلبات الإصلاح في البلاد".

وأعلن رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، في (2 اذار 2020)، اعتذاره عن تشكيل الحكومة، مشيراً الى أن بعض الجهات السياسية ليست جادة بالاصلاح ووضعت العراقيل امام ولادة الحكومة.






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