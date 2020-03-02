امانة بغداد: غلق المدن المائية والمسابح والمتنزهات بسبب كورونا





أعلنت امانة بغداد، الاثنين (02 آذار 2020)، غلق المدن المائية والمسابح والمتنزهات اعتباراً من مساء اليوم.



وقالت الامانة في بيان مقتضب، إنها "وجهت كوادرها لغلق المدن المائية والمسابح والمتنزهات اعتباراً من مساء اليوم، في مختلف مناطق العاصمة بغداد".



وكانت الامانة، قد اعلنت أمس الاحد (01 آذار 2020)، غلق متنزه الزوراء الترفيهي، بسبب فايروس كورونا، وسط بغداد.



وقالت الامانة في بيان صحفي إنه " حفاظاً على سلامة المواطنين الكرام تقرر غلق منتزه الزوراء ابتداء من صباح اليوم الاثنين الموافق 2/ آذار / 2020 وحتى يوم السبت الموافق 7 / آذار / 2020 ".