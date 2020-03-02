حقوق الإنسان تنتقد تأخر الاستعدادات الجدية لوزارة الصحة لمواجهة كورونا





انتقد عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي تأخر الاستعدادات الجدية لوزارة الصحة بخصوص فيروس كورونا رغم انتشار المرض منذ كانون الأول الماضي، مشيرا إلى أن الكوادر الطبية المجابهة لكورونا كانت تفتقر للمستلزمات الطبية والوقائية من المرض.



وقال البياتي في بيان انه وخلال متابعة حقوق الإنسان للتعليمات والقرارات الصادرة من قبل خلية الأزمة وجدت بأنها لم تطبق بالشكل الصحيح، حتى فيما يتعلق بتوفير أماكن للحجر والمستلزمات الطبية والوقائية.



وكانت وزارة الصحة والبيئة قد اعلنت امس أنها شخّصت 6 حالاتٍ جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، اثنتان منهم في بغداد، واربع حالات في السليمانية، وجميعهم كانوا في ايران مؤخرا.



ف.ا