بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 02 آذار 2020
آخر الأخبار
حقوق الإنسان تنتقد تأخر الاستعدادات الجدية لوزارة الصحة لمواجهة كورونا نائب رئيس البرلمان يدعو إلى حوار وطني شامل بمشاركة ممثلي ساحات التظاهر نائب كردي يحمل البيت الشيعي المسؤولية الأكبر في إخفاق تشكيل الحكومة الصحة تسجل حالتي إصابة جديدتين بكورونا في العراق والحصيلة 21 نائب: الكتل السياسية ستتوافق على بديل محمد علاوي خلال أيام بالصور.. مصرع 9 أشخاص بحادث اصطدام مروع بين مركبة وشاحنة في ذي قار علماء عراقيون يعلنون التوصل إلى علاج لفيروس كورونا إياد علاوي يطالب بمحاسبة قتلة المتظاهرين وإطلاق سراح المعتقلين منع إقامة المناسبات الدينية ومجالس العزاء في أربيل بسبب كورونا شنكالي يطالب الكتل الشيعية بعدم لعب دور "ساعي البريد"
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 02 آذار 2020 06:04 م

حقوق الإنسان تنتقد تأخر الاستعدادات الجدية لوزارة الصحة لمواجهة كورونا

مفوضية حقوق الانسان


انتقد عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي تأخر الاستعدادات الجدية لوزارة الصحة بخصوص فيروس كورونا رغم انتشار المرض منذ كانون الأول الماضي،  مشيرا  إلى أن الكوادر الطبية المجابهة لكورونا كانت تفتقر للمستلزمات الطبية والوقائية من المرض.

وقال البياتي  في بيان انه وخلال متابعة حقوق الإنسان للتعليمات والقرارات الصادرة من قبل خلية الأزمة وجدت بأنها لم تطبق بالشكل الصحيح، حتى فيما يتعلق بتوفير أماكن للحجر والمستلزمات الطبية والوقائية.

وكانت وزارة الصحة والبيئة قد  اعلنت امس أنها شخّصت 6 حالاتٍ جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، اثنتان منهم في بغداد، واربع حالات في السليمانية، وجميعهم كانوا في ايران مؤخرا.

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
Doc-P-336138-637187646977523740

برهم صالح : يبدأ مشاوراته مع عدد من قادة الكتل لاختيار رئيس مجلس وزراء جديد 02 آذار 2020 08:23 م

Doc-P-336123-637187575172919489

خضوع بارزاني للفحص الطبي الخاص بـ"فيروس كورونا" بعد عودته من الاردن 02 آذار 2020 07:06 م

بشير-الحداد-1-1068x712

نائب رئيس البرلمان يدعو إلى حوار وطني شامل بمشاركة ممثلي ساحات التظاهر 02 آذار 2020 05:55 م

أحمد حمه رشيد

نائب كردي يحمل البيت الشيعي المسؤولية الأكبر في إخفاق تشكيل الحكومة 02 آذار 2020 05:52 م

_97725224_255fd7e5-ef05-4fe6-b29d-a01b731074f4

بارزاني: وحدة القوى السياسية الكردستانية مكسب تاريخي للشعب 02 آذار 2020 05:29 م

حسين سعيد عرب

نائب: الكتل السياسية ستتوافق على بديل محمد علاوي خلال أيام 02 آذار 2020 04:32 م

فرست صوفي

منع إقامة المناسبات الدينية ومجالس العزاء في أربيل بسبب كورونا 02 آذار 2020 02:54 م

736_736_95_1113000441

مكافحة الفساد تكشف حجم الاموال المطلوب استردادها من خارج العراق 02 آذار 2020 11:29 ص

التعليقات